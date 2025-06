Jude Law kämpft mit einer All-Star-Besetzung in Ron Howards Eden

Thriller-Fans können bald in die Kinos gehen, um ein brandneues Projekt von Regisseur Ron Howard zu sehen. Dieser Film mit dem Namen Eden dreht sich um eine Gruppe von Fremden, die beschließen, sich auf einer abgelegenen und isolierten Insel niederzulassen, einem Ort, der wild und gefährlich erscheint, sich aber bald als Brutstätte für Verrat und Betrug entpuppt.

Eden soll am 22. August in den Kinos Premiere feiern und eine epische Besetzung bestehend aus Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl und Sydney Sweeney zeigen. Während wir auf einen vollständigen Trailer warten, hat die Produktionsfirma Vertical einen kurzen Teaser enthüllt, der zu zeigen scheint, wie de Armas Charakter einige Fäden zieht und die Saat des Zweifels in die Köpfe der restlichen Siedler pflanzt.

Schau dir den Trailer und die Zusammenfassung unten an.

"Die schockierende wahre Geschichte einer Gruppe von Außenseitern (Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney), die sich auf einer abgelegenen Insel niederlassen, nur um festzustellen, dass ihre größte Bedrohung nicht das brutale Klima oder die tödliche Tierwelt ist, sondern einander."