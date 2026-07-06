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England hat den Co-Gastgeber-Mexiko im Achtelfinale der Weltmeisterschaft besiegt und trifft im Viertelfinale auf Norwegen: ein Duell zwischen zwei der Top-Torschützen: Erling Haaland, sieben Tore bei dieser Weltmeisterschaft, darunter zwei gegen Brasilien, und Harry Kane, sechs Tore, darunter eines im Spiel gegen Mexiko.

Doch es war Jude Bellingham, der erneut die Show stahl, indem er zum ersten Mal in dieser Weltmeisterschaft zweimal innerhalb von zwei Minuten durch das mexikanische Tor schob und damit vier Tore und eine Vorlage in dieser Weltmeisterschaft bedeutete... und dreimal wurde er in fünf Weltmeisterschaftsspielen zum Spieler des Spiels gewählt. Er klärte außerdem in der Nachspielzeit eine Kreuzungsaktion, die verhinderte, dass Mexiko das Spiel erneut ausglich.

Trotz des Ergebnisses musste England den Großteil des zweiten Teils mit zehn Spielern abwarten, nachdem Jarell Quansah eine rote Karte erhalten hatte (was ihn laut FIFA-Regeln für das nächste Spiel nicht zur Verfügung machte – die gleichen Regeln, die sie unter Trump-Druck zu beugen scheinen...).

Das Foul von Quansah war klar, aber der gegen sie gepfiffene Elfmeter war laut Trainer Thomas Tuchel nicht der Fall, der sagte, "die Schiedsrichter seien einfach nicht gut genug", während Bellingham sich weigerte, über den Schiedsrichter zu sprechen, "weil er im nächsten Spiel spielen will".

Das Spiel Norwegen gegen England findet nächsten Samstag, den 11. Juli, um 23:00 Uhr MESZ um 22:00 Uhr BST statt.