Jude Bellingham, EA Sports FC 25 Star, wählt seine Top-5 Real Madrid-Legenden für Rush aus

Jude Bellingham, Coverstar von EA Sports FC 25, hat verraten, wie sein Dreamteam von Real Madrid für den neuen Rush-Modus aussehen würde. In diesem neuen Spielmodus, der Volta ersetzt, treten Fünf-gegen-Fünf-Spieler in kleineren Spielfeldern an, aber mit der gleichen Mechanik wie im Hauptspiel.

Bei der EA Sports-Party in Madrid, an der wir teilnehmen durften, wurde Bellingham gebeten, fünf Real Madrid-Legenden für das Spiel auszuwählen. Er dachte nicht viel über seinen ersten Pick nach. "Zidane, natürlich. Er ist einer meiner Lieblingsspieler. Er hat offensichtlich seine Nummer geklaut."

Nervös lachend half der Moderator dem Spieler ein wenig. "Ich würde nicht sagen, geklaut... weitergegeben wurde". Zizou war einer der Gäste der Veranstaltung und sprang wenige Minuten später neben Endrick, Eden Hazard und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí auf die Bühne.

Seine nächsten Favoriten waren David Beckham, Roberto Carlos, R9 (Ronaldo Nazário) und Íker Casillas. "Ich denke, das ist eine starke Fünf, ja", sagte er. "Strong Five ist ein bisschen untertrieben", scherzte der Moderator.

Aitana Bonmatí, die auf dem Cover der Ultimate Edition zu sehen ist, wurde auch gefragt, wie es sich anfühlt, nach ihrer Liga, ihrem Champions- und Weltpokal in einem einzigen Jahr als beste Spielerin der Welt ausgezeichnet zu werden. "Ich denke, der größte Stolz ist es, von meinen Arbeitskollegen anerkannt zu werden, das ist das größte Geschenk, das ich erhalten kann."