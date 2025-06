Jude Bellingham beschwert sich über die Football-Plätze in den USA: "Es ist hart auf den Knien"

HQ

Jude Bellingham, Autor des ersten Tores gegen Pachuca beim ersten Sieg von Real Madrid bei der Klub-Weltmeisterschaft am vergangenen Sonntag, hat einige Beschwerden über den Zustand der Fußballplätze in den USA (oder zumindest derer, auf denen er gespielt hat, des Bank of America Stadions in Charlotte, North Carolina, und des Hard Rock Stadions in Miami).

Im Gespräch mit der Presse nach dem Spiel sagte er, dass die Plätze "überhaupt nicht toll" seien. "Er hält den Ball hoch. Der Ball springt kaum. Es ist auch hart für die Knie", und fügt hinzu, dass er hofft, dass das Problem vor der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr gelöst wird. "Es ist wichtig, dass wir die Spieler schützen und den Fans ein Spektakel und großartige Spiele bieten."

Der Zustand des Fußballplatzes ist ein weiteres Problem, das der Liste hinzugefügt werden muss, obwohl die Hitze die Spieler am meisten beunruhigt: Damit die Spiele in Europa, wo viele ihrer Fans herkommen, gesehen werden können, finden die Spiele sehr früh am Nachmittag, manchmal sogar am Mittag, statt. was in nationalen Wettbewerben undenkbar wäre.

Die Hitze kann an manchen Orten bis zu 38 °C erreichen, und Sommerstürme können Verschiebungen erzwingen, wie z. B. das Spiel zwischen Benfica Benfica und Auckland City, mit einer Halbzeitpause, die zweieinhalb Stunden dauerte... Vier Spiele der Klub-WM haben bereits aufgrund des Wetters lange Verspätungen erlitten...

