Judas Priest huldigt Ozzy Osbourne mit einer Charity-Version von War Pigs

HQ

Während der Tod von Ozzy Osbourne eine sehr traurige Angelegenheit war, kann man nicht leugnen, dass der Prince of Darkness einen der größten Platzverweise aller Zeiten hatte. Kurz vor seinem Tod spielte er als Headliner einer großen Charity-Show in seiner Heimatstadt Birmingham, bei der unzählige Rock- und Metal-Legenden auf der Bühne standen und für ein Konzert wie kein anderes zusammenarbeiteten, alles zu Ehren von Ozzy und seiner Band Black Sabbath.

Jetzt will eine weitere berühmte Metal-Band Ozzy und Black Sabbath huldigen, indem sie eine Charity-Single-Version des berühmten Songs War Pigs veröffentlicht. Das gesamte Geld, das die Single einbringt, wird an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die sich um Menschen kümmern, die an der Parkinson-Krankheit leiden, einer Krankheit, gegen die Ozzy seit vielen Jahren kämpfte und bei der inzwischen auch Black Sabbath-Mitglied Glenn Tipton diagnostiziert wurde.

Laut BBC News ist Tipton sogar in dieser Charity-Single zu hören, in der er sein Gitarrentalent für den Track zur Verfügung stellt, während Ozzys Originalstimme und -ton auch für alternative Zeilen des Songs verwendet werden.

Sie können sich einen Ausschnitt des Songs unten anhören und ihn auch bei den meisten großen Musik-Streaming-Diensten finden.

Werbung:

https://x.com/judaspriest/status/1971560395979796815