Judas könnte sich möglicherweise bis Anfang 2029 verschieben

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Als Take-Two letzte Woche seinen Quartalsbericht veröffentlichte, wurden die Schlagzeilen von der Nachricht dominiert, dass das November-Veröffentlichungsdatum für Grand Theft Auto VI feststeht, sowie die phänomenalen Verkaufszahlen für Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2. Der Bericht enthielt jedoch interessantere Informationen als das.

Reddit-Nutzer weisen nun darauf hin, dass Ken Levines (der Schöpfer von Bioshock ) kommendes Spiel, Judas, offenbar intern verzögert wurde. Es hatte bisher kein Veröffentlichungsdatum, wurde aber schon mehrfach in Trailern gezeigt, und viele erwarteten, dass es Ende dieses Jahres oder möglicherweise 2027 erscheinen wird. Aber es sieht so aus, als würde das nicht der Fall sein, und nun soll es zwischen dem 1. April 2027 und dem 31. März 2029 veröffentlicht werden.

Das ist ein sehr langer Zeitrahmen, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Veröffentlichung einfach verschoben wird. Wenn sie bei keiner der vielen Spieleveranstaltungen Anfang Juni auftaucht, können wir davon ausgehen, dass die Verzögerung leider Realität ist.