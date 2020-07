Jubiläums-Update zum 10-jährigen Geburtstag von Starcraft II

Wenn man Spaß hat, dann vergeht die Zeit bekanntlich wie im Fluge und wie wahr dieses Sprichwort ist, das hat uns letzte Woche das Hauptspiel von Starcraft II: Wings of Liberty klargemacht. Seitdem der Titel vor fast zehn Jahren auf dem PC gelandet ist, sind zwei Erweiterungen (Heart of the Swarm und Legacy of the Void) erschienen und weil das Game selbst heute noch eine gesunde Multiplayer-Szene hat, unterstützen die Entwickler den Titel immer noch.

Vor diesem Hintergrund und angesichts des bevorstehenden Jubiläums des Spiels hat Blizzard ein Inhaltsupdate für den Echtzeitstrategieklassiker vorbereitet. Wie auf der offiziellen Webseite ausführlich beschrieben wird, gibt es neben einigen Verbesserungen eine Reihe von Ergänzungen im Spiel. Im Fokus steht der Editor-Modus, denn Spieler können zum Beispiel sowohl einzeln als auch im Koop-Modus benutzerdefinierte Kampagnen erstellen. Viele zuvor nur offline verfügbare Custom-Inhalte stehen somit ab sofort im Arcade-Segment des Games zur Verfügung.

Es gibt auch neu hinzugefügte Kampagnenerfolge für alle Missionen in Wings of Liberty, Heart of the Swarm und Legacy of the Void (und das Missionspaket von Nova Covert Ops). Durch das Abschließen der Herausforderungen wird der unten abgebildete Stone-Ansager freigeschaltet. Die Entwickler haben auch die Prestigetalente für Koop-Kommandeure verbessert, die jetzt bis zu maximal dreimal genutzt werden können, was laut Blizzard "viele neue Spieloptionen und strategische Entscheidungen" eröffne.