Juan Ponce Enrile stirbt im Alter von 101 Jahren

Juan Ponce Enrile, eine der beständigsten und umstrittensten Persönlichkeiten der philippinischen Politik, ist im Alter von 101 Jahren gestorben, wie seine Tochter am Donnerstag bestätigte.

Der in Harvard ausgebildete Anwalt Enrile diente unter acht Präsidenten, darunter der derzeitige Vorsitzende Ferdinand Marcos Jr., für den er bis zu seinem Tod als Rechtsberater des Präsidenten tätig war.

Vom Verbündeten Marcos zur Revolution der Macht des Volkes

Er wurde während der Herrschaft von Ferdinand Marcos Sr. berühmt und bekleidete mehrere Schlüsselpositionen, darunter das des Verteidigungsministers. Enrile spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausrufung des Kriegsrechts im Jahr 1972, einer der dunkelsten Perioden in der Geschichte der Philippinen, bevor er 1986 mit Marcos brach.

Sein Abfall trug dazu bei, die Volksmachtrevolution auszulösen, die die Marcos-Diktatur beendete und die Demokratie unter Präsidentin Corazon Aquino wiederherstellte. Enrile diente in beiden Häusern des Kongresses und markierte eine politische Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckte.