Juan Martín del Potro verrät, wie sein Leben seit seiner Verletzung verlaufen ist und dankt Djokovic

HQ

Juan Martín del Potro, ehemalige ATP-Nummer 3 im Jahr 2018 und Sieger der US Open 2009, einer der wenigen Tennisspieler, der es während der "Big Three"-Ära mit Rafa Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic aufnehmen konnte, hörte 2022 mit dem Tennisspielen auf.

Der 36-jährige Argentinier hat seitdem trotz gescheiterter Comebacks nicht mehr gespielt und kündigte kürzlich ein Abschieds-Freundschaftsspiel gegen seinen größten Rivalen und Freund Novak Djokovic am Sonntag, den 1. Dezember, in Buenos Aires an.

Del Potro hat im Laufe seiner Karriere mehrere Knieverletzungen erlitten, und am Tag nach seinem letzten Spiel gegen Federico Delbonis im Jahr 2022 musste er sich seiner 5. Operation unterziehen. Er hoffte, sich zu erholen und wieder spielen zu können, aber das geschah nie. Seitdem leidet sein Leben unter ständigen Schmerzen.

In einem langen, emotionalen Video hat del Potro erzählt, dass "sein Leben ein Albtraum war" und er kein normales Leben führen kann: Er nimmt Tabletten gegen die Schmerzen und Angstzustände, leidet jedes Mal, wenn er auf den Staris steigt, und macht es ihm natürlich unmöglich, Tennis zu spielen.

"Es gibt Ärzte, die mir sagen, dass ich eine Prothese einsetzen kann, um etwas Lebensqualität zurückzugewinnen. Aber andere sagen mir, dass ich zu jung für eine Prothese bin. Sie sagen mir, ich solle warten, bis ich 50 bin. Aber Mann, seit ich 31 Jahre alt bin, kann ich nicht laufen, ich kann keine Treppen steigen, ich kann keinen Ball treten, ich habe nie wieder Tennis gespielt. Muss ich noch 15 Jahre warten, damit ich mit 60 mehr oder weniger gut leben kann?"

Del Potro trifft am Sonntag zum letzten Mal auf einem Tennisplatz auf Djokovic

Del Potro hat mit dem Training und der Diät begonnen, "ich möchte so gut wie möglich ankommen, aber dies ist eine Veranstaltung zum Abschied, es gibt jetzt kein Zurück mehr, und Djokovic war sehr großzügig bei der Annahme".

"Für mich ist es nicht nur ein persönlicher Moment, sondern auch, dass er viel Liebe von den Menschen und den argentinischen Fans bekommt. Und wenn ich für ein, zwei oder drei Stunden etwas Ruhe mit meinem Bein habe und etwas auf einem Tennisplatz genießen kann, wäre das schön."