Juan Martín del Potro bedankt sich bei Djokovic nach seinem berührenden Abschiedsspiel in Argentinien

Juan Martín del Potro, einer der größten Tennisspieler der Neuzeit, der die "großen Drei" (Federer, Nadal und Djokovic) herausfordern kann und 2009 die US Open und zwei olympische Medaillen gewann, hat ein dramatisches Ende seiner Karriere erlebt. Der argentinische Spieler erlitt mehrere Knieverletzungen, darunter eine im Jahr 2022, die ihn daran hinderte, wieder professionell zu spielen.

Nachdem er seine Geschichte in einem emotionalen Video erzählt hatte, entschied sich Del Potro für eine "Last Challenge", ein Freundschaftsspiel gegen Novak Djokovic am vergangenen Sonntag in Tandil, Buenos Aires, das Del Potro mit 6:4, 7:5 gewann und von allen, einschließlich der beiden Spieler, unter mehreren Tränen unter Tränen mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.

"Ich bin dankbar, dass ich mit meinem Freund spielen kann, mit einem großartigen Menschen und einem großartigen Spieler, aber auch mit einem großartigen Rivalen. Auch für mich ist es ein ganz besonderer Tag", sagte Djokovic. "Ich kenne keinen Menschen, der Juan Martin del Potro nicht liebt. Alle lieben ihn sehr."

Ein paar Tage nach dem emotionalen Ereignis teilte Del Potro eine Nachricht in den sozialen Medien, in der er sich bei Djokovic für die Möglichkeit bedankte, ein letztes Tennismatch zu spielen.

Del Potro schätzt es, dass Djokovic sein Angebot, in seinem Abschiedsspiel zu spielen, angenommen hat, als er ihm in Miami zum ersten Mal davon erzählte, "trotz deiner schwierigen Saison". "Von diesem Moment an bis zu dem Tag, an dem du mein Land verlassen hast, hast du eine Großzügigkeit gezeigt, die ich nie vergessen werde."

"Du hast die Situation, in der ich mich befand, verstanden und verstanden, und du warst der beste Begleiter, auf und neben dem Platz, um einen Abschied wahr werden zu lassen, den ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können."

"Ihre Anwesenheit hat dieses Ereignis nicht nur für mich und meine Familie unvergesslich gemacht, sondern es hat sich über den Tennissport hinaus entwickelt. Ein ganzes Land konnte sich an dir erfreuen und von dir bewegt werden, und es war klar, dass du nicht nur der Größte in der Geschichte des Sports, sondern auch im Leben bist", fügte er hinzu und dankte ihm im Namen ganz Argentiniens.