HQ

Die vollständige Entklassifizierung von Dokumenten im Zusammenhang mit Spaniens Putschversuch am 23. Februar 1981 hat laut Berichten von El Pais die etablierte historische Darstellung der Rolle Juan Carlos I. nicht verändert. Die 153 von der Regierung Pedro Sánchez' Regierung veröffentlichten Akten geben neuen Kontext, liefern aber keine Beweise dafür, dass der Monarch an der Planung des Aufstands beteiligt war.



Sie könnten interessiert sein: Spanien deklassifiziert Akten zu 23F.



Zu den auffälligsten Materialien gehört ein Manuskript, das im Haus von Oberstleutnant José Crespo Cuspinera gefunden wurde und mit späteren Putschplänen in Verbindung steht. Der Text kritisiert den Fehler, die "Bourbonen frei zu lassen", und beschreibt den König als eine Figur, die "gestürzt und zerstört werden soll", was die Spaltungen innerhalb von Militärsektoren widerspiegelt.

Andere Dokumente rekonstruieren Minute für Minute die Ereignisse im Zarzuela-Palast, nachdem Oberstleutnant Antonio Tejero das Parlament gestürmt hatte. Sie zeigen, wie der König sich schnell entscheidet, die verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen und seine Fernsehansprache vorbereitet, die kurz nach Mitternacht ausgestrahlt wurde und entscheidend für die Verhinderung des Aufstands war.



Sie könnten interessiert sein: Antonio Tejero, Anführer von 23F, stirbt im Alter von 93.



Die Akten beschreiben auch angespannte Austausche mit ranghohen Offizieren, darunter General Alfonso Armada und General Jaime Milans del Bosch, und zeigen anhaltende Unruhen innerhalb von Teilen der Streitkräfte in den folgenden Monaten. Wie der Schriftsteller Javier Cercas jedoch argumentiert hat, verstärkt das neu öffentliche Material die Ansicht, dass der König zwar politische Fehltritte beging, aber letztlich eher gehandelt hat, um den Putsch zu verhindern, als ihn zu unterstützen.