JRPG Edge of Eternity verlässt im Juni 2021 den Early Access

Seit knapp 2 Jahren befindet sich das JRPG Edge of Eternity auf Steam im Early Access. Wie wir dank einer Pressemeldung wissen, soll das Spiel von Midgar Studio am 8. Juni 2021 regulär auf Steam erscheinen. Ein "riesiges Update" soll die vorherige Version u.a. um 20 Stunden an neuen Inhalten erweitern. Wer Edge of Eternity auf der Konsole spielen möchte, muss sich noch etwas länger gedulden. Nach aktuellem Stand sollen PS4, PS5 und Xbox Series X|S im vierten Quartal 2021 versorgt werden. Zu diesem Zeitpunkt soll das JRPG auch seinen Weg in den Game Pass finden.

Erzählt wird die der Geschichte von Daryon und Selene, die aufbrechen, um eine Heilung für die schreckliche Krankheit "Die Zersetzung" zu finden und dabei in rundenbasierten Kämpfen bestehen müssen. Der Soundtrack stammt vom bekannten JRPG-Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles).