JoyToy gibt dir die Möglichkeit, dem Löwen mit dem Dark Angels-Nachbildungshelm deine Treue zu schwören

Langjähriger Mitarbeiter von Games Workshop und Warhammer ist JoyToy mit einem weiteren Replik-Helm zurück, mit dem man seiner Familie sagen kann, dass es nicht nur eine Phase ist und man wirklich für den Kaiser kämpfen wird. Beim letzten Mal sahen wir den Nachbildungshelm von Leutnant Titus, dem Protagonisten von Warhammer 40.000: Space Marine II.

Jetzt bekommen die Dark Angels ihren Helm. Der Helm kann allein für £144,99 oder mit einem Ausstellungsstand für £139,99 erhältlich sein. Wenn du den Helm vorbestellst, bekommst du auch ein schickes Dark Angels T-Shirt dazu.

Der Helm ist eine 1:1-Nachbildung, daher sollte man ihn ohne Sorgen um die Größe deines Kopfes tragen. Es ist interessant, dass JoyToy gerade jetzt Dark Angels-Merch präsentiert, da es sich dieses Jahr mehr auf die Space Wolves konzentrierte, wenn wir von Space Marine-Kapiteln sprechen. So oder so, da sie eine der beliebtesten Unterfraktionen der Space Marines sind, überrascht es uns nicht, dass die Söhne des Löwen etwas Aufmerksamkeit bekommen.

Chaosgötter, ich gebe dir meine Seele, wenn du mir so eine besorgen kannst

