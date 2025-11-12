Joyce Carol Oates und Elon Musk treffen auf X | Literatur

HQ

Es begann, als Oates Musks offensichtlichen Mangel an Freude oder emotionaler Bindung in seiner Online-Präsenz in Frage stellte und andeutete, dass selbst die ärmsten Nutzer "Zugang zu mehr Schönheit und Sinn im Leben haben als die reichsten Menschen der Welt".

Danach schoss Musk mit Beleidigungen zurück und sagte: "Eine Tüte Sägemehl zu essen, wäre weitaus angenehmer, als das mühsam prätentiöse Gefasel von Oates zu lesen", bevor er sie als "faule Lügnerin und Missbraucherin von Semikolons" bezeichnete.

Während Musk seinen ästhetischen Geschmack mit Filmen wie Blade Runner und Aliens verteidigte, lehnte Oates es ab, den Austausch fortzusetzen, und schloss mit einer Bemerkung über den Wert von "Empathie" und einer ironischen Anerkennung von Musks Toleranz gegenüber öffentlicher Kritik.

Der Austausch zwischen Oates und Musk zog Millionen von Aufrufen an, und im Folgenden haben wir sie alle gesammelt, damit Sie sie der Reihe nach lesen können. Was halten Sie davon? Wer hat Ihrer Meinung nach Recht? Joyce Carol Oates oder Elon Musk? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.