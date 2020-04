Journey to the Savage Planet und mehr gelangen zum Xbox Game Pass

Wie versprochen meldete Microsoft gestern neue Informationen zum Thema Xbox Game Pass. Die Neuankündigungen sind im aktuellen Fall überschaubar, da sie eher in die Kategorie Nische fallen dürften. Der vielleicht spannendste Teil der Gruppe ist Journey to the Savage Planet, sowie Football Manager 2020 und das etwas unambitionierte Stranger Things 3. Hier findet ihr die vollständige Liste der Titel und wann sie zu erwarten sind:

• Alvastia Chronicles - 9. April (PC, Xbox One)

• Journey to the Savage Planet - 9. April (Xbox One)

• Football Manager 2020 - Bald (PC)

• Mistover - Bald (PC)

• Stranger Things 3: The Game - Bald (PC)

Schon vor ein paar Tagen hat Microsoft bekanntgegeben, welche Titel ihren Dienst in absehbarer Zeit verlassen. Normalerweise bleiben euch zwischen dieser Ankündigung und dem Verlassen der jeweiligen Games aus dem Xbox Game Pass etwa zwei Wochen:

• The Book of Unwritten Tales 2

• Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

• MX vs. ATV: Reflex

• Prey

• Samurai Shodown II