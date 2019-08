Journey to the Savage Planet reist erst Ende Januar zu neuen Planeten

In Vorbereitung auf die Gamescom hat uns Typhoon Studios Anfang der Woche verraten, dass sie ihr kommendes Actionspiel Journey to the Savage Planet auf 2020 verschoben haben. Pubilsher 505 Games nannte zwar keine Gründe für die Verzögerung, dafür präsentierten sie einen Gamescom-Trailer für ihr neues Weltraumabenteuer, das auf PS4, Xbox One und PC (via Epic Games Store) erhältlich sein wird. Sieht immer noch sehr bunt und super schick aus, die zusätzliche Wartezeit kann dem Spiel nur zugutekommen.

