Joss Whedon nennt Besetzung von Justice League "unverschämt"

Die Dreharbeiten zum DC-Film Justice League vor etwas mehr als zwei Jahren wurden von turbulenten Berichten getrübt. Die Lizenzgeber und Warner Bros. haben Zack Snyder von seinen Regiepflichten befreit und stattdessen Joss Whedon, den Regisseur von Avengers: Age of Ultron, ins Boot geholt, um den Film fertigzustellen. Danach wurde das Drehbuch umgeschrieben, ca. 40 Prozent des Films mussten neu aufgenommen werden und das Gesamtprodukt erhielt einen deutlich humorvolleren Ton, der näher an andere Avengers-Streifen heranreicht.

Während dieser Zeit soll der ehemalige Marvel-Studios-Regisseur Joss Whedon die großen Stars in den Hauptrollen schlecht behandelt haben, behaupten Teile der Besetzung. Ein lautstarkes Mitglieder der Betroffenen ist der Cyborg-Schauspieler Ray Fisher, der erklärte, Joss sei am Set unprofessionell, geradezu übergriffig gewesen. Ein paar Jahre später bezieht Whedon in einem Interview auf Vulture Stellung zu diesen Vorwürfen und streitet alles ab.

Er behauptet, dass sich Gal Gadot (Wonder Woman), Fisher (Cyborg), Jason Momoa (Aquaman), Ben Affleck ( Batman) und Ezra Miller (Flash) schlecht benommen hätten und bezeichnet die Schauspieler als "unverschämt". Im weiteren Gesprächsverlauf kommentiert der Regisseur einzelne Vorwürfe der Filmbesatzung und spart dabei nicht mit verbalen Angriffen. Auch der Snyder Cut von Justice League wird Thema des Interviews.