Josip Stanisic von Bayern München nach Hakimis Verletzung mit geschmacklosem Witz niedergeschlagen

Josip Stanišić, kroatischer Verteidiger des FC Bayern München, sagte, dass sie sich bei Luis Díaz "bedankt" hätten, nachdem er gestern Abend beim Spiel Bayern München - Paris Saint Germain in der Champions League gegen Achraf Hakimi angegriffen hatte. Díaz, der die beiden Tore für die Bayern in der ersten Halbzeit erzielt hatte, machte einen Zweikampf mit Hakimi, der sein Bein einklemmte und sich eine schreckliche Knöchelverletzung zuzog, die ihn für lange Zeit, vielleicht sechs oder acht Wochen, außer Gefecht setzen wird. Díaz sah die Rote Karte, doch PSG konnte seine Überlegenheit in der zweiten Halbzeit nicht mehr nutzen.

In einem Interview mit Sky Deutschland wurde er auf das Foul angesprochen und sagte, dass Díaz "selbst weiß, dass er mit solchen Situationen mit mehr Finesse umgehen muss". Auf die Frage, ob Díaz sich bei seiner Mannschaft dafür entschuldigt habe, dass sie die gesamte zweite Halbzeit mit 10 Spielern auskommen musste, sagte er: "Nein, wir haben uns bei ihm bedankt. Ich mache Witze! Er war glücklich, wie wir alle" (glücklich über den Sieg).

Dieser Witz, nach der schrecklichen Szene, in der Hakimi weinend am Boden liegt, wurde in den sozialen Medien schlecht aufgenommen, da viele Nutzer seinen schlechten Geschmack und seinen Mangel an Klasse und Respekt gegenüber dem Rivalen kritisierten. Dies steht im Gegensatz zur Reaktion seiner Teamkollegen und seines Trainers Vincent Kompany, der sich an die schreckliche Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer erinnerte, bei der er sich bei einem Zusammenprall mit Donnarumma in einem anderen Spiel gegen PSG das Bein brach, und ihm eine schnelle Genesung wünschte.