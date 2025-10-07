Josh Safdie und Timothée Chalamets Marty Supreme feiert überraschendes Debüt

HQ

Gestern Abend, oder früh am Morgen, je nachdem, wie die Zeitzonen funktionieren, feierte Josh Safdies und Timothée Chalamets Marty Supreme Premiere. Ich weiß, was du denkst; Der Film soll nicht vor Ende Dezember in die Kinos kommen, aber er feierte ein überraschendes Debüt auf dem New York Film Festival.

Regisseur Josh Safdie betrat zuerst die Bühne des Festivals, dann folgte Star Timothée Chalamet. Beide erhielten Jubel und Applaus von den Festivalbesuchern, die sich dann auf eine Überraschungsvorführung einließen. Safdie verriet, dass er den Film erst am Sonntag vor der Premiere um 2 Uhr morgens fertiggestellt hatte.

Es könnte also schon einige Eindrücke im Internet kursieren, bevor der Film sein Kinodebüt feiert. Falls Sie es noch nicht wissen: Marty Supreme ist die Geschichte eines Tischtennisspielers, der in den 1950er Jahren alles riskiert, um berühmt zu werden. In den Hauptrollen sind außerdem Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary und Tyler Okonma zu sehen.