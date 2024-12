Josh O'Connor: Ein starker Anwärter auf den nächsten James Bond?

HQ

Laut The Hollywood Reporter wird Josh O'Connor, der vor allem für seine Darstellung von Prinz Charles in "The Crown" bekannt ist, als potenzieller Kandidat für die Rolle des nächsten James Bond gehandelt. O'Connor hat für seine Leistungen weithin Anerkennung erhalten, darunter einen Emmy Award als herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie und einen Screen Actors Guild Award als Teil des Ensembles von The Crown.

Neben The Crown war O'Connor in mehreren namhaften britischen Serien wie Peaky Blinders, Ripper Street und The Durrells zu sehen. Seine Rolle in God's Own Country brachte ihm auch eine Nominierung für den BAFTA Rising Star Award ein. Zu seinem beeindruckenden Lebenslauf kommt hinzu, dass O'Connor die Hauptrolle in Steven Spielbergs kommendem UFO-Film spielen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass er talentiert, britisch und im richtigen Alter ist – seine 30er Jahre – eine Kombination, die Bond-Produzentin Barbara Broccoli als Schlüsselfaktoren für die Besetzung des nächsten 007 hervorgehoben hat.

Was denkst du? Könnte O'Connor perfekt für die ikonische Rolle des 007 geeignet sein?