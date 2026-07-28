Josh Malerman möchte an einem dritten Roman Bird Box arbeiten

Josh Malerman, Autor von Bird Box, dessen Fortsetzung Malorie, und anderen bekannten Romanen wie Incidents Around the House, Pearl, Daphne und zuletzt Pictures of You, möchte in seine postapokalyptische Welt zurückkehren. Konkret hofft er, in eine Welt zurückzukehren, in der man eine Augenbinde tragen muss, sonst werden die Dinge, die man sieht, verrückt werden oder sofort Selbstmord begehen.

Im Gespräch mit Gamereactor auf Celsius 232 verriet Malerman, dass er hofft, eines Tages einen Bird Box Dreiquel schreiben zu können. "Ich habe die Fantasie, ein drittes Buch zu schreiben... Bird Box und Malorie sind beide, ich weiß nicht, so schlank, weißt du, 280 Seiten. Ich habe eine Fantasie von einem 1.200-seitigen epischen dritten Band, der einfach so ein Biest ist, weil ich es liebe, über sie zu schreiben."

Malerman sagt, dass Malorie wie eine Zwillingsschwester oder beste Freundin für ihn ist und ihm während seiner gesamten Schriftstellerkarriere immer an seiner Seite war. Er hatte 14 Werke geschrieben, bevor Bird Box erschien, aber der postapokalyptische Roman war sein erster, der in den Läden kam.

Dies verschaffte Bird Box und Malorie einen besonderen Platz in Malermans Herz, der mit der Veröffentlichung des Films nur noch wichtiger wurde. "Es ist das Größte, was mir je passiert ist," sagte Malerman, als wir ihn gefragt haben, wie er heute zur Adaption steht. "Die Tatsache, dass ein Film gemacht wurde und nicht nur ein Film, Sandra Bullock, die wie die Audrey Hepburn meiner Generation ist, war einfach umwerfend. Wenn jemand fragt: 'Gefällt dir das?' Was meinst du, gefällt es? Das ist doch das Größte überhaupt, oder?"

Wenn es jedoch eine Sache gab, die Malerman am Film geändert hätte, dann wären es strengere Augenbindenregeln. Erfahren Sie mehr über diese im vollständigen Interview unten: