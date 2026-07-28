Josh Malerman deutet an, was ihn von seinem nächsten Roman Her Majesty, der 2027 erscheint, erwarten kann

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Während viele den Autor Josh Malerman als Autor von Bird Box und anderen aktuellen Hits wie Malorie und Incidents Around the House kennen werden, wird er bald auch als Schöpfer einer weiteren Geschichte bekannt sein, da sein nächstes Buch bereits 2027 erscheinen soll.

Während unserer Zeit beim Celsius 232 Festival in Spanien hatten wir das Privileg, mit Malerman über verschiedene Themen zu sprechen, nicht zuletzt über die Bird Box-Reihe und darüber, wie er später einen dritten Roman der Saga schreiben möchte.

Außerdem erzählte uns Malerman von seinen unmittelbaren Plänen, zu denen auch die bereits erwähnte neue Geschichte gehört, die 2027 unter dem Titel 'Her Majesty' erscheint. Da er das Buch erst "buchstäblich vor 10 Tagen" fertiggestellt hat, als wir das Interview aufgenommen haben, mussten wir mehr darüber wissen, was uns vom Roman erwartet. Malerman kam dem Wunsch nach und lieferte eine interessante Zusammenfassung und Gliederung.

"Ihre Majestät. Es wird 2027 erscheinen. Sagen wir es mal so. Es beginnt mit vier Geschwistern, die darüber diskutieren, was sie mit den wirklich seltsamen letzten Wünschen ihrer Mutter tun sollen. Die beängstigenden letzten Wünsche ihrer Mutter. Und es ist eine Debatte, ob wir diese letzten Wünsche erfüllen können. Sollten wir, sollten Sie irgendwelche letzten Wünsche ehren? Lass mich dich fragen: Wenn ein geliebter Mensch sagt: 'Hey, hör zu, wenn ich gehe, steckst du mich in einen Sarg und wirfst mich aufs Meer hinaus.' Du würdest denken: 'Ich kann das nicht, ich kann das nicht, Mann. Ich kann nicht.' Aber was, wenn sie darum gebeten hätten? Das Buch beginnt also damit, dass vier Geschwister so ein Gespräch führen, und von da an eskaliert alles."

Das genaue Erscheinungsdatum für dieses neue Buch steht noch aus, aber für mehr von Malerman können Sie unten unser vollständiges (und lokal untertiteltes) Interview lesen, in dem wir auch über seinen kreativen Prozess und die Adaption von Incidents Around the House sprechen.