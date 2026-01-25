Josh Holloway wurde ursprünglich als Gambit in X-Men Origins: Wolverine besetzt

HQ

X-Men Origins: Wolverine ist einer von einer Sammlung von Fox produzierten X-Men Filmen, die Fans gerne vergessen, wobei dieser Film für viele besonders problematisch ist. Obwohl es seine Laster hatte, führte es auch einige neue Gesichter als verschiedene Mutanten ein, darunter Liev Schreiber als Sabretooth, Ryan Reynolds zum ersten Mal als Wade Wilson (Deadpool, obwohl er nie wirklich der Merc with a Mouth wird) und sogar Taylor Kitsch als Gambit. Obwohl wir diese Rollen und Besetzungen heute ziemlich gut kennen, hätte es ganz anders sein können.

In einem Gespräch bei Fan Expo Portland (wie von Collider berichtet) enthüllte Lost und Yellowstone -Star Josh Holloway, dass er fast eine Karriere als Superheld hatte, da er zunächst als Gambit in diesem Film besetzt wurde.

"Nun, Gambit war einer davon. Tatsächlich habe ich mit Hugh Jackman gelesen und die Rolle bekommen. Sie umarmten mich und sagten: 'Du bist dran! Wir sehen uns am Set.' "

Doch bald änderte sich die Situation, und die Filmemacher entschieden, dass Gambit von einer jüngeren Person gespielt werden sollte, was bedeutete, dass Holloway rausgeworfen wurde und stattdessen Kitsch ins Spiel kam.

"Am Ende dieses Abends hatte der Studioleiter angerufen und gesagt: 'Wir wollen jemanden, der zehn Jahre jünger ist.' Also haben sie Taylor Kitsch bekommen. Ich frage mich, ob er zurückkommen könnte? Wer weiß, aber danke. Ich habe die Kartentricks gelernt und alles."

Da Channing Tatum der neueste Schauspieler ist, der Gambit wurde, muss man davon ausgehen, dass wir Holloway nie als Cajun-Mutant sehen werden, selbst wenn Marvel einen guten Cameo mag...