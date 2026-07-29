Josh Hartnett steht einem untergetauchten Schrecken in Netflix s Below gegenüber.

Netflix hat bereits begonnen, seine Pläne für die kommende gruselige Staffel zu planen. Die Streaming-Plattform hat gerade den ersten Trailer für die spannende Miniserie Below veröffentlicht, in der Josh Hartnett einer seltsamen und furchterregenden Bedrohung gegenübersteht, die unter dem Wasser eines friedlichen Fischerdorfs, das er sein Zuhause nennt, lauert.

Von Schöpfer Jesse McKeown spielt Below außerdem Charlie Heaton und Mackenzie Davis mit, und was genau die Darsteller in diesem Film erwarten, zeigt der Teaser-Trailer nie, dass das Monster unter den Wellen steht, sondern die Fans selbst spekulieren lassen.

Der Premierentermin für Below ist der 8. Oktober, und den spannenden und vielversprechenden Trailer zur Serie sehen Sie direkt unten.