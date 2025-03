Josh Duhamel und Minka Kelly erleben Liebe, Verlust und texanische Viehzucht in der Netflix-Serie Ransom Canyon

Ein paar ziemlich große Streaming-Shows gehen in den kommenden Wochen zu Ende. Reacher: Season 3 endet heute, The White Lotus: Season 3 endet nächste Woche, Daredevil: Born Again kurz danach. Wenn all diese Projekte abgeschlossen sind, suchen Sie vielleicht nach etwas anderem, um Ihren Fernsehhunger zu stillen, und Netflix hat vielleicht genau das Richtige... Vor allem, wenn Ranching und Romantik dein Ding sind.

In dieser Serie, die unter dem Namen Ransom Canyon bekannt ist, spielt Josh Duhamel den Besitzer und alleinigen Bewohner einer riesigen texanischen Ranch und zeigt ihn an der Seite von Minka Kelly, einer Pianistin, die aus New York City nach Hause zurückkehrt, um neue Karrieremöglichkeiten zu verfolgen. Das Paar, das als die Charaktere von Staten Kirkland bzw. Quinn O'Grady bekannt ist, findet sich in einer Beziehung wieder, in der sie nicht werden und das alles vor einer atemberaubenden texanischen Kulisse.

Die Serie kommt am 17. April auf Netflix, und da es fast hier ist, können Sie den Ransom Canyon -Trailer unten sowie seine Zusammenfassung sehen.

"Vor dem Hintergrund des Generationenkampfes um das Familienland ist das Herz von Ransom Canyon eine jahrelange Romanze zwischen den Charakteren Staten und Quinn. Josh Duhamel (The Lost Husband, Transformers, Love, Simon) ist der standhafte, stoische Staten Kirkland, Besitzer und alleiniger Bewohner der weitläufigen Double K Ranch, der unter dem Verlust seiner Frau erschüttert ist. Staten führt die Anklage an, den äußeren Kräften zu widerstehen, die seine Lebensweise und das Land, das er liebt, bedrohen."

"Die New York Times-Bestsellerautorin Minka Kelly (Euphoria, Friday Night Lights) spielt Quinn O'Grady, die sich oft im Schatten anderer befand. Nach einem Abstecher nach New York, wo er eine Karriere als Konzertpianist verfolgte, ist Quinn nach Ransom Canyon zurückgekehrt, um einen neuen Weg einzuschlagen und die örtliche Tanzhalle zu leiten."