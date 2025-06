Josh Duhamel ist ein Babysitter in London Calling

In diesem Herbst können Action-Fans in Scharen in die Kinos strömen, um Josh Duhamel in Aktion als Auftragskiller zu erleben, der eine besonders herausfordernde Aufgabe zu erfüllen hat. Er hat die Aufgabe, dem Sohn eines Gangsters zu helfen, ein Mann zu werden, indem er ihn in die Tiefen eines Auftragsmordes mit hohem Einsatz wirft, um eine sichere Passage zurück nach London zu gewährleisten, damit er bei seiner Familie sein kann.

Ja, in diesem Film, der als London Calling bekannt ist, scheint die Handlung hauptsächlich in Kalifornien zu spielen, denn nach einem Treffer, der ihn auf den Radar eines rivalisierenden Gangsters gebracht hat, flieht Duhamels unglücklicher Auftragskiller zurück in die USA und lässt seine Familie zurück. Jetzt will er seinen eigenen Sohn wiedersehen, weshalb er einen Deal mit Rick Hoffmans Schläger abgeschlossen hat, um seinen Sohn, gespielt von Jeremy Ray Taylor, zu betreuen. Unnötig zu erwähnen, dass es nicht allzu gut läuft.

London Calling soll am 19. September in die Kinos kommen, und ihr könnt euch den Trailer für den Film unten ansehen.