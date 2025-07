Josh Duhamel fühlte sich von der The Studio -Referenz "irgendwie geschmeichelt"

HQ

Viele Schauspieler spielten sich selbst in der Apple TV+ Comedy-Serie The Studio. Zoe Kravitz, Dave Franco und andere haben direkte Auftritte, und viele Schauspieler werden in der Serie ebenfalls namentlich überprüft, darunter Transformers- und Shotgun Wedding-Star Josh Duhamel.

In Michael Rosenbaums Inside of You-Podcast verriet Duhamel, dass er vor der Ausstrahlung nicht auf seinen "Auftritt" in der Show aufmerksam gemacht wurde. Duhamel selbst taucht nicht auf, aber sein Porträtfoto schon, als Seth Rogens Figur versucht, seine Hauptrollen für den Kool-Aid-Film zu besetzen.

"Es gibt eine ganze Episode, in der ich für die Rolle des Kool-Aid-Guy gecastet werde." sagte Duhamel. "Jemand, der es gesehen hat, hat mir davon erzählt. Und ich dachte mir: 'Ja, es ist cool, ich liebe Rogen und all diese Jungs. Aber man könnte meinen, sie hätten mich angerufen und gesagt: 'Hey, hast du etwas dagegen, wenn wir deinen Namen und dein Bild dafür verwenden?' Oder zumindest: 'Wie spricht man seinen Namen aus?' Weil sie es für falsch erklärt haben."

Anscheinend sprachen die Darsteller in The Studio den Namen "do-HAM-el" aus und nicht die korrekte Aussprache von "DUH-mel". Der Schauspieler schien sich jedoch nicht allzu sehr daran zu stören und räumte ein, dass es ein Scherz gewesen sein könnte, den Namen falsch auszusprechen. "Das ist mir egal. Ich fühle mich irgendwie geschmeichelt davon", sagte er.