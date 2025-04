Josh Duhamel besitzt eine Hütte im Wald, die Weltuntergangs-Prepper stolz machen würde

HQ

Es mag überraschen zu hören, aber Josh Duhamel lebt nicht den typischen Lebensstil eines Hollywood-Schauspielers. Der ehemalige Transformers und baldige Ransom Canyon Star lebt derzeit in einer Hütte im Wald, etwa 40 Meilen von jeder Form von Zivilisation entfernt. Der Hütte soll es an vielen modernen Annehmlichkeiten mangeln, und es geht darum, sich mit dem, was um einen herum ist, um sich selbst zu kümmern, auf eine Weise, die zweifellos viele Weltuntergangs-Prepper stolz machen würde.

Duhamel erzählte kürzlich in einem Interview mit Parade alles über diesen Lebensstil, in dem er feststellte, dass er "mich wirklich wieder in Kontakt gebracht hat" und dass "es etwas gibt, das die Seele in vielerlei Hinsicht erfüllt".

Duhamel geht noch weiter und fügt hinzu: "Ein Grund, warum ich mein Haus in Minnesota gebaut habe, tief im Wald, ist, dass es von allem entfernt ist. Das nächste Geschäft ist 40 Meilen entfernt. Sobald wir dort angekommen sind, geht es wirklich darum, dass sich alle umeinander kümmern – Erinnerungen schaffen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Man hat wirklich die Chance, zu den Grundlagen zurückzukehren. Du wirst nicht von all diesen anderen Ablenkungen verzehrt. Wenn man da draußen ist, geht es wirklich darum, Spaß zu haben, dafür zu sorgen, dass es allen warm ist, jeder etwas zu essen und zu trinken hat."

Der Schauspieler erklärt, dass der bewundernswert malerische Lebensstil es ihm ermöglicht hat, seinen Eltern näher zu kommen, und dass er hofft, dass er eines Tages in der Lage sein wird, das Anwesen an seine Kinder weiterzugeben, wo sie das Land und die Hütte weiter verbessern und erweitern können, um es schließlich mit ihren Kindern zu teilen, da "es um das Vermächtnis geht".