Josh BrolinLanterns kommentiert die Gerüchte: "Green Lantern hat nicht geklappt, aber das ist okay"

In den letzten Wochen machten einige Gerüchte die Runde darüber, wer Hal Jordan in der Serie DC Studios Lanterns spielen wird. Zuerst sah es so aus, als würde Josh Brolin seine Bemühungen fortsetzen, Superheldenrollen zu sammeln, nachdem er Cable und Thanos gespielt hatte, aber das wurde bald in Frage gestellt, da stattdessen klar wurde, dass Kyle Chandler die Rolle stattdessen angeboten worden war.

War das Brolin-Gerücht also falsch? Nein! Im Gespräch mit ComicBook sprach Brolin über den Verlust der Lanterns -Rolle und fügte hinzu:

"Weißt du was? Green Lantern hat nicht geklappt, aber das ist in Ordnung. Es klappt. Wer wird es sein, Kyle Chandler? Ich liebe ihn als Schauspieler, ich finde ihn wirklich wunderbar. Und wissen Sie, wir werden sehen, was auf der ganzen Linie kommt, Mann."

Lanterns wird eines der zahlreichen bevorstehenden Projekte sein, die das neu gestaltete und überarbeitete DC Universe unter der Leitung von James Gunn bilden. Angesichts der vielen offenen DC-Rollen sind wir überzeugt, dass Brolin irgendwann eine Rolle in diesem Unterhaltungsprojekt ergattern wird, selbst wenn es nicht in Betracht kommt, Teil des Lantern Corps zu sein.