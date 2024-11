Josh Brolin würde zurückkommen, da Thanos die Russo Brothers ihn fragten

HQ

Avengers: Endgame, ein Film, den viele als das Finale der Infinity Saga in der Marvel Cinematic Universe betrachten, da Spider-Man: Far From Home ganz anders war als die großen entscheidenden Momente im letzten Avengers Streifen, war nicht das letzte Mal, dass wir Josh Brolin in der Hauptrolle des Mad Titan sahen, Thanos. Seitdem hat der Schauspieler die Rolle in What... If? Episoden wieder aufgenommen, und wegen dessen und des aktuellen multiversalen Themas scheint eine ernsthaftere Rückkehr in die Rolle für Brolin nicht gerade ausgeschlossen zu sein.

Tatsächlich hat sich Collider das auch gefragt, und während eines Interviews mit Brolin fragten sie, ob er letztendlich als Thanos zurückkehren würde, vielleicht in den kommenden Avengers: Doomsday oder Avengers: Secret Wars Filmen.

Brolin antwortete: "Ich mache keine Witze - es ist eine Sache damit, Thanos zu spielen. Es ist wie: 'Oh, sie werden Thanos zurückbringen.' Es ist wie Sicario; Es muss richtig sein. Es ist, als würden Ryan Reynolds und ich über Taylor Swift sprechen und wir sollten über Deadpool 4 sprechen. Aber wir gehen hin und her. Nochmals, es ist das, was in seinem Kopf passt, was in meinem Kopf passt. Thanos muss passen, wenn du ihn zurückbringen willst. Ich würde alles tun, was die Russos von mir wollten."

Collider fragte, ob Brolin von Disney wegen irgendwelcher Verträge kontaktiert worden sei, worauf er nicht antwortete, aber sie stellen fest, dass er gehustet hat... Machen Sie daraus, was Sie wollen.