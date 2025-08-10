Josh Brolin verrät, dass er Quaritch in Avatar hätte spielen können

HQ

Will Smith hätte fast Neo gespielt, Michelle Pfeiffer hätte fast Clarice Starling in Das Schweigen der Lämmer gespielt, und Josh Brolin wurde für die Rolle des Miles Quaritch in der Avatar -Franchise in Betracht gezogen, die derzeit von Stephen Lang gespielt wird.

Es ist leicht zu verstehen, wie der ruppige Brolin sich als Quaritch einen Namen machen konnte, aber es sollte einfach nicht sein. Im Gespräch mit Josh Horowitz sagte Brolin, dass es eine schwierige Entscheidung war, aber der Zeitaufwand war es, der ihn abschreckte.

Sich eineinhalb Jahre lang in eine Rolle zu versetzen, schien Brolin einfach zu viel zu sein. Er verglich die Rolle mit seinem Auftritt als Thanos im MCU und sagte, dass er nur gelegentlich als lila Alien auftreten würde.

"Es war Stephen Lang." sagte Brolin und stellte klar, dass es sich um eine Rolle im ersten Avatar Film handelte, den er ablehnte. "Den ich kannte, und ich habe mich sehr für ihn gefreut. Er war unglaublich, also ist es genau so passiert, wie es hätte passieren sollen."