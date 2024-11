Josh Brolin verrät, dass er nächstes Jahr mit der Schauspielerei aufhören könnte

HQ

Dune: Part Two wird für viele Menschen als eines der besten Kinoerlebnisse des Jahres 2024 in die Geschichte eingehen, und obwohl es in diesem Jahr vielleicht nicht jedermanns Lieblingsfilm ist, hat er sicherlich einen Einfluss auf die Science-Fiction-Welt gehabt, und vieles davon ist der Arbeit von Denis Villeneuve zu verdanken.

Der Regisseur hat sich sehr viel Mühe gegeben, um Frank Herberts Universum zum Leben zu erwecken, und das wurde von den Schauspielern auf Dune: Part Two sichtlich geschätzt. Vor allem Josh Brolin, der in einem neuen Variety-Interview sagt, dass er seine Karriere aufs Spiel setzen könnte:

"Wenn er dieses Jahr nicht nominiert wird, höre ich mit der Schauspielerei auf." sagt Brolin und erinnert sich daran, wie Villeneuve keine Nominierung für Dune 2021 erhielt. "Es war ein besserer Film als der erste. Als ich es mir ansah, fühlte es sich an, als wäre mein Gehirn aufgebrochen. Es ist meisterhaft, und Denis ist einer unserer Meisterfilmemacher. Wenn die Academy Awards irgendeine Bedeutung haben, werden sie ihn anerkennen."

Die Oscars stehen vor der Tür, und wir werden bald wissen, ob Villeneuve die Nominierung bekommt. Glaubst du, er hat es verdient?