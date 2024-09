Josh Brolin und Peter Dinklage spielen kriminelle Zwillinge Brothers im kommenden Prime Video-Film

Während es immer seltener wird, dass eine reine Komödie in den Kinos debütiert, bekommen wir eine Menge auf Streaming-Dienste, und einer der nächsten hochkarätigen wird im Oktober auf Prime Video erscheinen.

Es ist bekannt als Brothers und ist ein Film über den kriminellen Zwilling Brothers, gespielt von Josh Brolin und Peter Dinklage, die sich auf einen gefährlichen Raubüberfall begeben. Unnötig zu erwähnen, dass alles in die Hose geht und sie am Ende von Brendan Frasers verrücktem Polizisten gejagt werden.

Neben diesen drei großen Namen sind in Brothers auch einige andere große Namen zu sehen, darunter Glenn Close und Marisa Tomei. Sie können alle fünf großen Stars im Brothers -Trailer unten in Aktion sehen, bevor er am 17. Oktober auf Prime Video debütiert.