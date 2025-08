Josh Brolin teilt seine Bedenken über die lang erwartete Fortsetzung der Goonies

HQ

Die Goonies ist für diejenigen von uns, die in dieser Ära aufgewachsen sind, eines der definitivsten und wichtigsten Filmerlebnisse des Jahrzehnts. Die Tatsache, dass seit Jahren über eine Fortsetzung gesprochen wird, ist also nicht allzu überraschend. Und jetzt sieht es endlich so aus, als ob es tatsächlich passieren könnte, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum. Aber die große Frage ist natürlich, ob es die nostalgische Wiedervereinigung sein wird, auf die wir alle hoffen, oder nur ein weiterer verzweifelter Geldgriff aus einem kreativ bankrotten Hollywood.

Josh Brolin, der im Original den großen Bruder Brand spielte, teilte seine Gedanken in einem Interview mit Entertainment Tonight mit und gab zu, dass er einige Bedenken hinsichtlich des Projekts hat.

"Ich hoffe, dass es passiert, weil die Erfahrung so großartig war. Der Film wird so gut aufgenommen, Generation für Generation. Es ist einfach alles Gute daran. Die Beklommenheit, die ich habe, ist, dass man etwas anderes freisetzt, das das verdirbt. Ich möchte meine Erinnerung daran nicht beschmutzen."

Er befürchtet, dass eine Fortsetzung den Charme und den Kultstatus des Originals verwässern könnte. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Drehbücher geschrieben, aber Spielberg, dessen Amblin Entertainment den Film produziert hat und das letzte Wort hat, war Berichten zufolge bisher mit keinem von ihnen zufrieden.

Nun wurde Old Henry-Autor Potsy Ponciroli mit der Aufgabe betraut, Chris Columbus und Spielberg als Produzenten, aber der Film hat nach dem Tod von Richard Donner vor einigen Jahren immer noch keinen Regisseur. Was die Handlung betrifft, können wir nur spekulieren, vielleicht wird eine neue Generation, möglicherweise die Kinder der ursprünglichen Gang, die Fackel übernehmen und sich auf neue Abenteuer einlassen.