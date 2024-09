Josh Brolin lehnte die Rolle der Green Lantern ab

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass Thanos/Cable-Star Josh Brolin (der auch eine zentrale Rolle in den Dune-Filmen spielt und in No Country For Old Men glänzt) die Rolle der Green Lantern in der kommenden DC-TV-Serie 'Lanterns' angeboten wurde. Nun berichtet das amerikanische Filmmagazin The Hollywood Reporter, dass Brolin das Angebot abgelehnt hat, ebenso wie DCs zweite Wahl Matthew McConaughey. Laut der gleichen Quelle sind James Gunn & Co nun hinter keinem Geringeren als Ewan McGregor für die Rolle des Hal Jordan her. Hier bei Gamereactor hoffen wir, dass DC und Warner die Rolle jemandem anbieten werden, der noch nicht 60 Jahre alt ist.

Der Hollywood Reporter:

"Der Schauspieler hat ein Angebot gemacht, in Lanterns mitzuspielen, der Serie der DC Studios, die auf der Superheldenfigur Green Lanterns basiert, sagen Quellen gegenüber The Hollywood Reporter. Brolin sollte Hal Jordan spielen, den großspurigen Green Lantern-Helden, der zuvor von Ryan Reynolds in dem unglückseligen Green Lantern-Film von 2011 gespielt wurde. Mehreren Quellen zufolge erhielt der Schauspieler Ende August ein Angebot. Am Ende des vergangenen Wochenendes stand seine Entscheidung fest. Weitere Details waren nicht verfügbar."

Wen würdest du gerne in der Rolle des Hal Jordan sehen?