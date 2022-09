Joseph Staten will so etwas wie Halo 3: ODST wieder machen

HQ

Gestern waren 13 Jahre seit der Veröffentlichung von Halo 3: ODST vergangen, einem Halo-Spin-off, an das sich viele Leute gerne erinnern, da es die Grundlagen der Serie wirklich erschütterte und etwas ganz anderes bot.

Als der offizielle Halo-Account auf Twitter diesen Jahrestag hervorhob, wurde er vom Halo-Veteranen Joseph Staten retweetet, der der Regisseur von Halo 3: ODST war (er begann 2001 mit Halo: Combat Evolved und wurde auch zurückgebracht, um Halo Infinite nach der heftigen Kritik, die es nach dem ersten Gameplay-Trailer im Jahr 2020 erhielt, wiederherzustellen). Er verriet, dass er gerne wieder etwas Ähnliches wie ODST machen würde:

"Halo 3: ODST bleibt der Höhepunkt meiner Karriere in der Spieleentwicklung. Und es ist ein Beispiel dafür, warum ich das @Halo Universum liebe: Es ist ein Ort, an dem wir unzählige verschiedene Arten von Geschichten erzählen können. Ich würde gerne eines Tages wieder so etwas wie ODST machen. #PrepareToDrop"

Wir hätten sicherlich auch nichts gegen etwas in der Art von Halo 3: ODST, oder?