Joseph Kosinski startet Miami Vice neu

Hollywoods derzeit angesagtester Regisseur wird nicht langsamer. Nachdem er mit Top Gun: Maverick und der von Brad Pitt angeführten Formel 1 die Kinokassen erobert hat, tauscht Joseph Kosinski Düsentriebwerke und Rennstrecken gegen Neonlichter und Synthie-Beats. Variety berichtet, dass Kosinskis nächster Film ein abendfüllendes Reboot der kultigen Serie Miami Vice aus den 1980er Jahren ist, und beschreibt ihn wie folgt:

"Der neue Film erkundet den Glamour und die Korruption im Miami der Mitte der 80er Jahre und ist inspiriert von der Pilotfolge und der ersten Staffel der bahnbrechenden Fernsehserie, die die Kultur beeinflusst und den Stil von allem bestimmt hat, von der Mode bis zum Filmemachen."

Dies ist kein TV-Revival – es ist eine filmische Hommage an "Brother's Keeper", die Pilotfolge aus der Feder von Anthony Yerkovich, in der das Publikum zum ersten Mal die Detektive Crockett und Tubbs kennenlernte, während sie sich in der zwielichtigen Drogenszene von Miami zurechtfanden. Es wird berichtet, dass die Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen werden, der Kinostart ist für den 6. August 2027 geplant. Die Besetzung ist noch ein Geheimnis, aber wir werden wahrscheinlich in naher Zukunft herausfinden, wer die Hauptrollen spielen wird.

Freust du dich auf kuschelige 80er-Jahre-Nostalgie in einer neuen Version?