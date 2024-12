HQ

Joselu Mato, 34-jähriger Fußballspieler, hat in seiner langen Karriere in einem Dutzend Mannschaften gespielt, in Spanien, Deutschland - er wurde in Stuttgart geboren - und England, wurde aber besser bekannt durch sein Jahr bei Real Madrid in der Saison 2023-24, als erChampions League im Halbfinale gegen Bayern München zum unerwarteten Helden wurde, wo er zwei Tore in drei Minuten erzielte, Ende 2:1.

Zum Leidwesen vieler Fans von Real Madrid wechselte er nach Katar, Al-Gharufa SC. Er ist nach wie vor Nationalspieler für Spanien, zumindest als Sieger des UEFA Euro Cup 2024, und jetzt haben die Madrid-Fans die Möglichkeit, einen ehemaligen Madrid-Kollegen zu sehen: Cristiano Ronaldo.

Joselu ist Cristianos Fußstapfen gefolgt und wird einen Youtube-Kanal eröffnen, und sein erstes Video wird "Joselu vs. Cristiano" sein. In dem Video zeigt der Fussballer, wie sein Leben in Katar auf und neben dem Platz aussieht. Ein Trailer wurde auf X gepostet.

Beiz Agency, seine Agentur, ist am Sender. Das erste Video wird am 23. Dezember veröffentlicht. Einen Tag zuvor wird Joselu auch als Sportkommentator debütieren, und zwar beim Spiel von Real Madrid gegen Sevilla, dem letzten Spiel des Jahres im Bernabéu.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren, wie das Leben in Katar ist (natürlich für die Millionäre), oder wenn Sie ein Fan von Real Madrid sind, der sich an seine späten Tore erinnert, könnte Joselu's der richtige Kanal für Sie sein.