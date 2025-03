Josef Fares verteidigt EA: "Sie bekommen eine unverdiente Menge Scheiße ab"

HQ

Split Fiction Regisseur Josef Fares hat sich kürzlich zu Electronic Arts und all der Kritik geäußert, die ihnen oft entgegengeworfen wird, sowohl von Kritikern als auch von Verbrauchern. In einem Interview mit Edge (danke, GamesRadar+) drückte Fares seine Unterstützung für sie aus und erklärte, dass sie eine unverdiente Menge Scheiße bekommen und dass ihre Zusammenarbeit mit seinem eigenen Studio Hazelight genau richtig war.

Fares fügte hinzu, dass EA sich nie in den kreativen Prozess von Hazelight eingemischt hat, sondern sie unterstützt und ihnen geholfen hat, ihre Vision zu verwirklichen. In dem Interview erwähnte er auch, dass EA nicht genug Anerkennung für all die positiven Dinge bekommt, die sie tatsächlich zur Branche beitragen.

"Sie mischen sich nie ein. Manchmal denke ich, dass sie so viel bekommen, dass sie es nicht verdienen. Ich weiß nicht, wie sie mit anderen zusammenarbeiten, aber bei uns ist es super gut."

Sind Sie mit Fares einverstanden? Bekommt EA eine unverdiente Menge Scheiße ab?