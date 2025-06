Josef Fares verrät, ob Hazelight Koop-Spiele für 3-4 Spieler machen würde

HQ

Von Brothers bis Split Fiction hat Hazelight großartige Koop-Erlebnisse für zwei Spieler geschaffen. Jeder Spieler bekommt seinen eigenen, einzigartigen Charakter zum Spielen, und wenn du dich hinsetzt, um mit einem Freund, Partner, Familienmitglied oder wem auch immer du gerne spielst, wird der Bildschirm in zwei Teile geteilt, was uns an die Couch-Koop-Tage von früher erinnert.

Im Gespräch mit Gamereactor auf dem Nordic Game Festival haben wir den König des Koop-Modus, Josef Fares, gefragt, ob er bei zukünftigen Titeln möglicherweise über zwei Spieler hinausgehen könnte. "Im Moment nicht wirklich", sagte Fares über das Konzept eines dritten oder vierten Spielers.

"Ich denke, wenn man einen dritten oder vierten hat, bräuchte man drei oder vier Bildschirme. Ich denke, das wäre vom technischen Standpunkt aus zu viel und einfach zu viel für die Erzählung, um einzigartige Charaktere zu haben", erklärte er.

Fares' Argumentation macht Sinn. Es stellt sich nicht nur die Frage, wie der dritte oder vierte spielbare Charakter einzigartig und interessant gestaltet werden kann, sondern auch der technische Aspekt des zusätzlichen Bildschirms. Im Gegensatz zu anderen Koop-Spielen kannst du mit den Titeln von Hazelight sehen, was dein Partner während des Spiels vorhat, was durcheinander geraten könnte, wenn ein weiterer Bildschirm hinzugefügt wird.

