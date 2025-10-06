Josef Fares über die Verfilmung von Split Fiction: "Wenn Hollywood zuhört, dann macht was daraus"

HQ

Nach dem immensen Erfolg ihrer jüngsten kooperativen Titel, sowohl in kritischer als auch in kommerzieller Hinsicht, war der Entwickler Hazelight das Ziel Hollywoods. Das von Josef Fares geführte Studio hat sowohl It Takes Two als auch Split Fiction mit der Absicht aufgekauft, sie in Film und Fernsehen zu adaptieren. Während letzteres jedoch erst vor kurzem geschnappt wurde, wurde ersteres vor einiger Zeit angezapft, um adaptiert zu werden, und es ist immer noch nichts Substanzielles eingetroffen.

Während der letzten San Diego Comic Con Malaga haben wir uns mit Fares zu einem Interview getroffen, in dem wir über den Split Fiction -Film gesprochen haben, an den Sydney Sweeney angehängt ist. Wir haben den legendären Entwickler dazu befragt, was mit diesem Projekt passiert, und er hat verraten, dass er auch keine Ahnung hat.

"Nein, nein. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Spiele. Aber hier ist die Sache. Es gibt eine Menge Bullshit in Hollywood. Wer weiß, ob es passieren wird oder nicht. Es wird viel geredet. Ich meine, komm schon, lass uns ernst sein. Wie viele Spiele haben sie gekauft und bla, bla, bla. Wenn es passiert, passiert es. Das ist mir wirklich egal. Ich konzentriere mich nur auf das Spielen. Es wäre lustig, wenn es passieren würde, aber es ist definitiv nichts geplant. Aber ja, wenn Hollywood zuhört, dann macht was daraus. Das ist es, was mir wichtig ist. Wenn nicht... "

Wir haben auch Fares - bekannt für seinen berühmten Seitenhieb auf die Oscars bei The Game Awards vor ein paar Jahren - gefragt, was passieren würde, wenn der Film Realität würde und ein Kritikerhit würde. Er sagte uns: "Oh mein Gott. Dann wird es definitiv ein verdammter Oscar."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit dem immer unterhaltsamen Fares unten ansehen, um mehr darüber zu erfahren, was das Studio in Zukunft geplant hat.