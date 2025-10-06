Josef Fares über seinen Besuch bei Kojima: "Er ist super cool... so bescheiden, wie man ihn in den Interviews sieht"

HQ

Der Gründer und Regisseur von Hazelight, Josef Fares, teilte kürzlich seine Bewunderung für Hideo Kojima, nachdem er das Studio des japanischen Schöpfers in Tokio besucht hatte. Im Gespräch mit Gamereactor während der San Diego Comic-Con Malaga reflektierte der Regisseur von It Takes Two und Split Fiction herzlich über die Erfahrung und lobte Kojimas Persönlichkeit und Arbeitsumfeld.

"Schauen Sie, wir hatten ein paar wirklich nette Gespräche. Er ist super cool und ich mag ihn wirklich", sagte Fares. "Und er ist auf eine gute Art und Weise etwas ganz Besonderes. Und er hat ein wirklich cooles Büro. Ich wünschte, die Leute könnten sehen, wie es ist."

Fares beschrieb Kojima trotz seines legendären Status in der Branche als eine geerdete und authentische Person. "Kojima ist wie ein wirklich bescheidener Kerl." Fares ging weiter. "Wie ein echt cooler... Er ist so bescheiden, wie man ihn in den Interviews sieht. Er ist wirklich cool. Und ich mag ihn wirklich."

Die beiden Regisseure sind bekannt für ihre sehr persönlichen und unkonventionellen Herangehensweisen an das Spieldesign, und Fans spekulieren seit langem über die kreative Energie, die entfacht werden könnte, wenn die beiden jemals zusammenarbeiten würden. Fares deutete zwar nicht an, dass eine solche Partnerschaft in Arbeit ist, aber seine Begeisterung für Kojima war deutlich – und sein Besuch bei Kojima Productions hinterließ einen starken Eindruck.

"Ich denke, dass er auch eine ganz eigene Persönlichkeit hat." sagte Fares. "Und das liebe ich an ihm. Er hat etwas Verrücktes an sich, das ich liebe."

Ob diese Begegnung über gegenseitige Bewunderung hinausgeht, bleibt abzuwarten, aber es ist klar, dass eine der ausdrucksstärksten Stimmen der Spielewelt in Hideo Kojima einen verwandten Geist gefunden hat.

