Josef Fares sieht keinen Kaufgrund im Xbox-Game-Pass-Abo, er bevorzugt Playstation-Spiele

Der Gründer von Hazelight Studios, Josef Fares, ist dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Ungewollte Aufmerksamkeit erhielt der Entwickler im Nachgang an die Game Awards 2017, wo er einige böse Dinge über die Oscar-Preisverleihung sagte. Im Interview mit Gamingbolt verriet er uns, wie er persönlich zu Abo-Modellen steht:

"Im Moment bin ich eher ein Fan von Sonys Strategie, weil sie einzigartigere IPs erstellen. [Sie] konzentrieren sich auf Spiele, die mir wirklich Spaß machen und die starke Geschichten [erzählen]. Ich hoffe, Microsoft geht diesen Weg [ebenfalls]. Beim [Xbox] Game Pass bin ich mir nicht sicher, was [mir] das bringen soll. Ich meine [nur, dass] es keine Spiele gibt, die für [mich in Frage kommen]. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Etwas anderes; ich sehe das auch nicht als [Konflikt] an. Wenn man sich ansieht, wie [der Xbox-Chef] Phil Spencer darüber spricht, dann scheint es fast so, als ob er möchte, dass [der Xbox] Game Pass auch auf der PS5 verfügbar ist. Am Ende des Tages geht es doch um Spiele."

"[Dieses] Netflix für Spiele ist interessant, weil ich nicht wirklich sehe, wie das in Zukunft weitergehen soll. Es ist schwer zu sagen, denn das ist ja nicht wie bei Filmen, weißt du? Spiele sind ein bisschen anders, aber es wird interessant sein [...], was sich dort [verändert]. Aber ich hoffe wirklich, dass Sony mit dem, was sie tun, weitermachen. Sie machen großartige Spiele wie The Last of Us und Spider-Man und [vieles mehr]."