Josef Fares' Oscar-Kommentar als Easter Egg in It Takes Two verewigt

Obwohl Josef Fares von Studio Hazelight ein Indie-Entwickler ist, ist er in unserer Branche berühmt geworden, weil er kein Blatt vor dem Mund nimmt. Das hat in der Vergangenheit bereits zu einigen denkwürdigen Momenten geführt, der bekannteste dürfte sicher sein Auftritt bei den Game Awards im Jahr 2017 sein. Damals wollte er das Gaming-Event von Geoff Keighley loben und fand keinen besseren Weg, als die Oscar-Preisverleihung zu denunzieren. Der Gastgeber ließ ihn in Ruhe fluchen und deshalb lebt dieser Moment seitdem fort.

Kotaku hat bemerkt, dass dieser Scherz vom Entwicklerstudio in It Takes Two verewigt wurde. Spieler haben beim Erkunden der Spielumgebung ein Easter Egg entdeckt und es für die Nachwelt festgehalten. Wir haben letzte Woche unsere Rezension zu It Takes Two veröffentlicht und verraten euch an dieser Stelle, warum wir das Spiel so sehr genossen haben.