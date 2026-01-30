Josef Fares hat sich mit Sydney Sweeney über den Film Split Fiction getroffen

HQ

Eine der vielen Live-Action-Adaptionen, an denen Hollywood derzeit arbeitet, ist ein Split Fiction -Film. Hazelights Co-op-Sensation war kaum erschienen, als erstmals ein Film angekündigt wurde, und Sydney Sweeney sollte die Hauptrolle spielen.

Im Gespräch mit Moviezine teilte Hazelight-Boss Josef Fares ein Update zur Split Fiction -Adaption und sagte, dass er erst vor Kurzem ein Drehbuch gesehen habe. "Ich habe heute die erste Version des Drehbuchs bekommen, aber weißt du, in Hollywood wird so viel geredet. Ich sage es normalerweise so: 'Ich glaube es, wenn ich es sehe'", sagte er (Transkription über Dexerto).

Fares sagte, dass er auch ein Treffen mit Sweeney hatte und sie "super entspannt" wirkt. Es scheint, als hätte sich die Dinge im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich schnell entwickelt. Wie wir im untenstehenden Interview mit Fares sprachen, schien die Arbeit mit dem Film Split Fiction etwas ins Stocken geraten zu sein. Hoffen wir, dass wir es alle glauben können, wenn wir es bald sehen.