Josef Fares glaubt, dass Clair Obscur: Expedition 33 das Spiel des Jahres gewinnen sollte

2025 war ein vollgepacktes Jahr und es gibt viele Titel, die die Leute gerne als Spiel des Jahres mit nach Hause nehmen sehen würden. Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction und Clair Obscur: Expedition 33 scheinen alle so gut wie sicher zu sein. Also konnten wir es uns nicht verkneifen, Josef Fares, den Regisseur von Split Fiction, zu fragen, wer seiner Meinung nach den Preis mit nach Hause nehmen sollte, wenn sein eigenes Spiel nicht gewinnen kann.

"Nun, um ehrlich zu sein, wenn ich entscheiden müsste, wer das Spiel des Jahres gewinnt, würde ich sagen [Clair Obscur: Expedition 33 ", sagte er. "Ich denke, das ist das Spiel, das in diesem Jahr den größten Einfluss hatte, das mit den meisten Innovationen aufwartete. Und ich wäre überrascht, wenn sie nicht gewinnen würden, und ich denke, sie hätten es verdient, zu gewinnen."

"Ich habe auch den Regisseur Guillaume kennengelernt. Er ist hier. Super cooler Typ. Nach dem Treffen wünsche ich mir sogar noch mehr, dass sie das Spiel des Jahres gewinnen, aber ich denke, sie sollten sowieso gewinnen", fuhr Fares fort. "Aber das ganze Jahr war fantastisch, und ich hoffe einfach, dass jedes Jahr großartig wird. Es ist also eigentlich ein gutes Jahr für alle Gamer. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur glücklich, Teil eines so tollen Jahres zu sein."

Es ist ein echtes Lob zu sehen, wie Fares, der oft dafür bekannt ist, seine Spiele und sein Studio bis zum Anschlag zu verteidigen, hier in gewisser Weise zur Seite tritt und es Clair Obscur: Expedition 33 ermöglicht, ohne Widerstand den Spitzenplatz einzunehmen. Natürlich nennt Fares selbst nicht das Spiel des Jahres, und der Preis könnte immer noch an Split Fiction oder einen der anderen oben genannten Titel gehen. Wir müssen einfach abwarten und sehen. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview mit Josef Fares unten an: