Josef Fares als Moderator der Game Awards bestätigt

HQ

Die meisten erkennen Josef Fares als brillanten Spieleentwickler an, der sofort Klassiker wie Brothers: A Tale of Two Sons und It Takes Two geschaffen hat, aber eine andere Sache, die die Leute über ihn wissen, ist die "Fuck the Oscars" -Tirade bei den Game Awards 2017.

Trotzdem ist Fares ein guter Freund des Gründers, Produzenten und Gastgebers der Veranstaltung, Geoff Keighley, und war seitdem viele Male dabei (sogar als Spiel des Jahres 2021). Wir wussten bereits, dass er sein nächstes Spiel enthüllen würde (was übrigens "deinen verdammten Verstand umhauen wird"), aber wie sich herausstellt, wird er auch als Moderator bei der Show bestätigt.

Dies wurde von Keighley selbst auf Twitter bestätigt, und wenn Sie diese Veranstaltung sehen möchten, können Sie dies am 9. Dezember tun. Wir werden natürlich alles hier bei Gamereactor abdecken.