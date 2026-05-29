José Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid ist besiegelt und gesichert, solange Florentino die Wahlen am 7. Juni gewinnt

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José Mourinho wird nächste Saison Trainer von Real Madrid, vorausgesetzt, Florentino Pérez gewinnt die Präsidentschaftswahlen am 7. Juni. Seine Verpflichtung wurde seit Wochen berichtet, doch dann folgten die überraschenden Vereinswahlen, die von Florentino Pérez vorzeitig ausgerufen wurden, um "den Verein vor einer Diskussion der Journalisten zu retten", und die Ankündigung des neuen Trainers verzögerte sich. Laut Berichten von Fabrizio Romano und AS, wurde sie jedoch nie gefährdet.

Das spanische Medium berichtet, dass Real Madrid und Benfica nach dem Ende von Mourinhos Austrittsklausel am Montag, genau in der Wahlperiode, eine Einigung erzielten. Doch Jorge Mendes, Mourinhos Agent, vermittelte, um die Situation zwischen den Vereinen zu klären, wobei Benfica auf seine Forderungen nach mehr Geld aus dem Verkauf von Mourinho zugunsten besserer Bedingungen für die Ankunft des von ihnen gewählten Trainers Marco Silva von Fulham, der ebenfalls von Mendes vertreten wird, verzichtete.

Wenn alles nach Plan läuft und Florentino Pérez Enrique Riquelme bei den Wahlen besiegt, würde Mourinho spätestens am 10. Juni für Real Madrid bekannt gegeben werden, um so bald wie möglich mit der Vorbereitung und den Verpflichtungen zu beginnen. Laut AS erwartet Mourinho, dass der Verein ein oder zwei Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger, einen Linksverteidiger und zwei zentrale Mittelfeldspieler suchen wird.