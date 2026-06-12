José Mourinho wurde bis Juni 2029 zum Trainer von Real Madrid ernannt, Florentino Pérez wurde bis 2030 Präsident

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Die "neue" Ära bei Real Madrid beginnt offiziell diese Woche mit der Ernennung von Florentino Pérez am Donnerstag zum Präsidenten, nachdem er am Sonntag die Wahlen gewonnen hat (erste Wahl im Verein seit 20 Jahren, mit 65 % der Stimmen), der bis 2030 in diesem Amt bleiben wird. Bis dahin wird er 83 Jahre alt sein.

Noch wichtiger war jedoch, dass am Donnerstag auch José Mourinho offiziell als Cheftrainer des Teams bekannt gegeben wurde, in einem Drei-Saison-Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der Verein gab außerdem bekannt, dass Mourinho am 13. Juli, wenn die Vorbereitung beginnt, dem Verein beitreten wird. Am Ende wurde ein Deal mit Benfica getroffen, und Mourinho wechselte zu Real Madrid zu einem relativ geringen Preis, trotz der durch die Wahlen verursachten Verzögerungen.

Mourinho wird Xabi Alonso ablösen, der für drei Jahre verpflichtet wurde, bis Juni 2028, aber kaum sieben Monate durchhielt (beginnend im Juni letzten Jahres mit der Vereins-Weltmeisterschaft). Álvaro Arbeloa, der Trainer von Real Madrid Castilla, dessen B-Mannschaft, war, war sein Einwechselspieler, aber es wurde keine Frist für ihn gesetzt. Arbeloa verließ den Verein und es wird nun gemunkelt, dass er bei Fulham spielen wird.

In den letzten Stunden wurde auch die Verpflichtung von Bernardo Silva gemeldet, und offenbar war dies eine persönliche Bitte von Mourinho.