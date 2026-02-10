José Mourinho wird nach der Weltmeisterschaft 2026 eine Rolle als Cheftrainer Portugals angeboten, teilt ESPN mit.

HQ

José Mourinho konnte nach 25 Jahren bei Fußballvereinen in ganz Europa, darunter Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United oder Tottenham Hotspur und zuletzt Benfica, endlich seinen Traum erfüllen, Portugals Nationalmannschaft zu trainieren. Das ist laut ESPN, die am Dienstag berichteten, dass Mourinho nach der Weltmeisterschaft 2026 das Amt des portugiesischen Cheftrainers angeboten wird.

Roberto Martínez, der aktuelle Trainer Portugals seit 2023, wird seinen Vertrag im Sommer 2026 nach der Weltmeisterschaft beenden. Danach, wenn Mourinho zustimmt, würde er neuer Cheftrainer Portugals werden, mit der Absicht, ihm genug Zeit zu geben, um ein starkes Team für die Weltmeisterschaft 2030 aufzubauen. Wie viele schon angemerkt haben, wird Cristiano Ronaldo, den Mourinho bei Real Madrid trainierte und die eine schwierige Beziehung hatte, zu diesem Zeitpunkt sicher schon in den Ruhestand gehen...

Laut derselben Quelle könnte Rúben Amorim, ehemaliger Manchester-United-Trainer, für das Lissabonner Team berufen werden, falls Mourinho Benfica am Ende der Saison verlässt.

Mourinho muss zuerst eine komplizierte Saison in Portugal beenden, Benfica belegt den dritten Platz in der portugiesischen Liga, die Fans sind wütend auf die Führungskräfte des Vereins... und ein bevorstehender Besuch im Bernabéu in der Champions League in diesem Monat.